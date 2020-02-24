Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2)

ÇOCUKLARI, TEYZELERİYLE ARKADAN TAKSİYLE GELİYORMUŞ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41), motosikletine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği kazayı eşinin gördüğünü belirten Hatice isimli kadın, "Eşim, sesleri duyunca koşup kaza yerine gelmiş. Ben de ölen kadının çocuklarının feryatlarını duyunca eşimin peşinden gittim. Motosikletli kadının çocukları, teyzeleriyle taksi ile arkadan geliyormuş. Motosikleti kaza yapmış görünce durup, teyzeleriyle annelerini aradılar. Ancak bulamadılar. Bu sırada gelen ambulans ekibi de kadını aradı ancak onlar da bulamadı. Meğerse kadın çarpan otomobilin içinde sanayi sitesine götürülüp, bırakılmış" dedi.Ortaca Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamircisi olan Ersan İlhan ise, "Kaza, akşam Okçular Mahallesi'nde olmuş. Kadın çarpmanın etkisiyle otomobilin içine girmiş. Sürücü, otomobilini içindeki yaralı kadınla sanayi sitesinde kaporta ustası olan yakının iş yerinin önüne getirip, bırakmış ardından da ayrılmış" diye konuştu.

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla),