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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesine uluslararası ödül

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi, dünyanın önemli mimarlık yarışmalarından AEC Excellence Awards'da "altyapı tasarımı" dalında birincilik ödülü kazandı.

13.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:54Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesine uluslararası ödül
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi, dünyanın önemli mimarlık yarışmalarından AEC Excellence Awards'da "altyapı tasarımı" dalında birincilik ödülü kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmaya 40 ülkeden 230 proje katıldı.
İBB tarafından hayata geçirilen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu Projesi, yenilikçi ve teknolojik altyapısıyla, ABD'den "LaGuardia Airport Terminal B Replacement- Skanska Walsh Joint Venture" ile Hollanda'dan "Afsluitdijk - Largest Dike of the Netherlands-Levvel - BAM, Van Oord, Rebel" projelerini geride bırakarak birinci oldu.
Yarışmanın ödül töreni 19 Kasım Salı günü Las Vegas Autodesk University'de gerçekleşecek.
- Proje
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı, 13 kilometre uzunluğunda olacak 11 istasyondan oluşacak. Anadolu Yakası'nın ulaşım sorunlarına önemli ölçüde çözüm getirmesi planlanan hatla, Ümraniye-Göztepe arası yolculuk 20 dakika sürecek. Hat, günde 350 bin kişiye hizmet verebilecek.
Göztepe istasyonunda Marmaray ile entegre olan hat, Yenisahra İstasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Çarşı istasyonunda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattıyla entegre olacak.
Tam Otomatik Sürücüsüz metro olarak çalışacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında, güvenlik için tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Kazı çalışmalarına, 4 tünel açma makinesi (TBM) ile başlanan hattın, 2022'de bitirilmesi hedefleniyor.

Ataşehir, Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA

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