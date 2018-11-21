Ümraniye Belediyesi, 450 Kalıcı Esere İmza Attı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:05



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:05

Ümraniye Belediyesi ilçeye son 15 yılda sıfır borçla 450 kalıcı eser kazandırdı.Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Hasan Can ve ekibinin göreve gelmesiyle hızlı bir değişim sürecine giren Ümraniye'nin, aradan geçen 15 yıllık sürenin ardından modern ve çağdaş yüzüyle İstanbul'un parlayan yıldızı haline geldiği ifade edildi.Yürütülen projelerle İstanbul'un olası bir depreme en hazırlıklı ilçesi olduğu belirtilen Ümraniye'nin, Türkiye'nin en temiz ilçesi seçildiği, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla da çehresinin değiştiği kaydedildi.İlçenin yeni bir sosyal tesisle vatandaşların rahat nefes alabileceği, dinleneceği ve sosyal aktivitelerde kullanabileceği bir meydana kavuşacağı ve Ümraniye Büyük Camisinin de yakında hizmete gireceği de bildirildi.Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Göreve geldiğimizden beri sürdürdüğümüz imar uygulamalarımızdan dolayı yapısal bir dönüşüm geçiren Ümraniyemiz bugün pek çok finans kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Finans Merkezi'nin tamamlanmasıyla Ümraniye daha da önemli bir ticaret merkezi olacak. Bunların yanında 15 yılda resmi kamu kurum ve kuruluşlarına hiç borç yapmadan ilçemize, kültür-sanat merkezlerinden spor salonlarına, aile sağlığı merkezlerinden okul ve yurt binalarına kadar birçok alanda 450'yi aşkın kalıcı eser kazandırdık." ifadelerini kaydetti.