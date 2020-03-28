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Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil olması sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte edilmiş 35 bin adet kitabı kapı kapı gezerek evlerine dağıtacak.

28.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:18
Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak

Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil olması sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte edilmiş 35 bin adet kitabı kapı kapı gezerek evlerine dağıtacak.

Koronavirüs (COVID-19) sebebiyle okulların 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmesinin ardından evlerinde kalan öğrenciler için Ümraniye Belediyesi yeni bir çalışma başlattı. Öncelikle dezenfektesi yapılan 35 bin adet kitap ardından kolilere yerleştirilerek belediye ekiplerince öğrencilerin evlerine dağıtıyor.

YILDIRIM : EVDE KAL RAHAT ET, EVDE KAL HUZURLU OL, EVDE KAL KİTAP OKU

35 bin adet kitabı tek tek evlere teslim edeceklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Depolarımızda 35 bin adet kitabımız vardı. Bunları hijyen ortamında arkadaşlarımız hazırladı. Biz de bir kampanya başlatıyoruz, liseli gençlerimize ortaokullu gençlerimize 'Evde Kal' projesi kapsamında destek olarak kitap okumalarını teşvik için tek tek dağıtacağız. Bizleri telefonla arayarak ulaşırlarsa destek için kitapları evlerine kadar teslim edeceğiz. Bu projede emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum. Evde kal rahat et, evde kal huzurlu ol, evde kal kitap oku" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ümraniye, Türkiye, Kültür Sanat

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