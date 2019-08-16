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Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın

Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı.

16.08.2019 17:29 Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın
Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Bakla Sokak'taki binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle olay yerine Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına dışarıdan merdivenle müdahale eden ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Çok sayıda polis ekibi de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sırasında yanan daireden parçalar aşağıya düşünce büyük panik yaşandı. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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