ÜMRANİYE'DE 19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI'YLA KUTLADILAR

Ümraniye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 19 Mayısı coşkuyla kutladı.

ÜMRANİYE'DE 19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI'YLA KUTLADILAR
19.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:56
Ümraniye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 19 Mayısı coşkuyla kutladı.
Koronavirüsü salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlandı. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asan vatandaşlar marşlar eşliğinde doyasıya bayram heyecanını yaşadı. Saatler 19.19 olduğunda hoparlörlerden İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla Ümraniyeliler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. 7'den 70'e hep bir ağızdan 19 Mayıs coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: 19 Mayıs, Ümraniye, Saatler, Güncel, Haber

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