Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü metro göçüğüne ilişkin dava; keşif kararı

ÜMRANİYE'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği metro inşaatı göçüğüne ilişkin davaya bakan mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme, 16 kişinin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında konusunda uzman kişilerle olay yerine giderek olayın meydana gelişiyle ilgili inceleme yapacak. İBB'den gelen raporda, olaydan 5 ay önce istasyonun güneyinde bulunan bir bina için uyarının yapıldığı ancak göçük olayının istasyonun kuzeyinde meydana geldiği bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, olayda ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından gönderilen raporun dava dosyasına girdiğini belirtti.

GÖÇÜKTEN 5 AY ÖNCE GÜNEYDEKİ BİNA İÇİN UYARI YAPILMIŞ GÖÇÜK İSE KUZEYDE MEYDANA GELDİ

Raporda, inşaata ilişkin olarak yüklenici firma ile 12 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, 9 Haziran 2018 tarihinde müşavir firmanın istasyonun güneyindeki bina için yüklenici firmayı uyardığı, yüklenici firmanın da binanın güvenliği için enjeksiyon işlemi yaptığı bilgisine yer verildi. Göçük olayının istasyonun kuzeyinde meydana geldiği bilgisine yer verilen raporda, "İdaremize, müşavir veya yüklenici firma tarafından risk oluşturabilecek bir duruma dair yazılı veya sözlü herhangi bir uyarı iletilmemiştir. Sözleşmelerimizi gereğince olası riskleri bertaraf etmek adına tüm önlemleri alma ve aldırma yetkisi yüklenici ve müşavir firma sorumluluğundadır" denildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, metro tüneli açma konusunda uzman olan inşaat, jeoloji, jeodezi harita mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti ile olayın meydana geldiği metro istasyonunda keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı eteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği, istasyonun yanında bulunan sitenin güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede, aralarında yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez'in bulunduğu 16 şüphelinin asli kusurlu, hayatını kaybedenlerin de kusursuz olduğu kaydediliyor.

İddianamede şüphelilerin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

- İstanbul