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Ümraniye'de 3 araca çarpıp kaçan otomobil kamerada

ÜMRANİYE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki 3 araca çarparak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

22.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:21Ümraniye'de 3 araca çarpıp kaçan otomobil kamerada

ÜMRANİYE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki 3 araca çarparak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. tarafından yakalanan sürücünün kaskosu olmadığı için kaçtığını söylediği öğrenildi.  Kaza Dudullu, Alemdağ Caddesinde geçen gün meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili park halinde olan 3 araca çarptı. Ters yöne dönen aracın sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Sürücünün aracının kaskosu olmadığı için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaza anı ve otomobilin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpıp ters yöne dönmesi ve şüphelilerin ters yönde kaçmaları görülüyor.



Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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