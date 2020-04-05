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ÜMRANİYE'DE 4 BİN 400 KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ÜMRANİYE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

05.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:02
ÜMRANİYE'DE 4 BİN 400 KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ÜMRANİYE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye 'de kaçak maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçak olarak üretilen 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Dumlupınar Mahallesi'nde kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak olarak üretildiği tespit edilen satışa hazır halde 6 kolinin içerisinde 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan detaylar

-Ele geçirilen maskelerden detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel
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