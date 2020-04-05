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ÜMRANİYE'DE AÇIK OLAN KAHVEHANE MÜHÜRLENDİ, İŞYERİ SAHİBİ VE 9 KİŞİYE PARA CEZASI

Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olduğu tespit edilen kahvehane mühürlendi.

05.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:38
ÜMRANİYE'DE AÇIK OLAN KAHVEHANE MÜHÜRLENDİ, İŞYERİ SAHİBİ VE 9 KİŞİYE PARA CEZASI

- Ümraniye 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olduğu tespit edilen kahvehane mühürlendi. İşyeri sahibi ve kahvehanede bulunan kişilere cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL, - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ve kahvehaneye giden polis ekipleri, söz konusu kahvehanenin açık olduğunu ancak kumar oynanmadığını tespit etti. İşyeri sahibi ve içeride bulunan 9 kişi hakkında 789 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyeri sahibine 3150 TL tutarında idari para cezası uygulanarak, işyeri mühürlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------Ekiplerin kıraathaneye girişi


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel
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