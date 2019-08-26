Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ümraniye'de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı

Ümraniye'de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı.

26.08.2019 03:33 Ümraniye'de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı
Ümraniye'de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aile katliamı ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Babanın ise hayatı tehlikesi devam ediyor.

Baba müteahhit çocukları ise mühendis

Aile katliamının yaşandığı Ümraniye'de oğlu tarafından vurularak ağır yaralanan Süleyman Hüseyin H.'nin müteahhit, kardeşi tarafından vurulan Haluk H. (31) ile katliamı gerçekleştirerek intihar eden Emre H.'nin (26) inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

Silah tutukluk yapınca hayatta kaldı

Annesi İncilay H.'yi (55) öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus H.'nin peşine düşen Emre H. elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus H. bu sayede evden kaçarak vurulmaktan kurtuldu. - İSTANBUL

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:16   İzmir Bergama'da trafik kazası 2 can aldı
04:16   Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
04:00   İsrail uçakları Gazze'yi vurdu
03:45   Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
03:42   Ümraniye'de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı
03:35   Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
03:33   Ümraniye'de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı