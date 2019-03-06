Ümraniye'de Annesini Öldüren Genç Polis Merkezine Getirildi

Kaynak: İHA

Ümraniye'de evinde ölü olarak bulunan kadını, 16 yaşındaki oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilişkisini onaylamadığı gerekçesiyle annesini öldürdüğünü itiraf eden genç, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.Olay sabah saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Arzu Ö.'nün evinden gelen bağrışma seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde kadının cesediyle karşılaştı. Olayın ardından öldürülen kadının eşi ile lise öğrencisi oğlu T.Ö. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 16 yaşındaki T.Ö, buradaki ifadesinde annesini, kafasına beyzbol sopası ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Liseli genç, annesini 'kız arkadaşıyla arasındaki ilişkiye onay vermediği' gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Annesini öldüren T.Ö. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL