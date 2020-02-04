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Ümraniye'de asker uğurlayanlar yolu kapatıp oynadı

Ümraniye'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı.

04.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:14
'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı. Yolda kalanlar gruba korna çalarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüler geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de kaydedildi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarından inerek yolda oynamaya başladı. Yol trafiğe kapanırken, yolda kalan diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Konvoydakiler daha sonra araçlarına binerek, yollarına devam ederken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
Ümraniye'de asker uğurlayanlar yolu kapatıp oynadı

Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA


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