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Ümraniye'de beton mikseri devrildi

Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi.

11.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:54Ümraniye'de beton mikseri devrildi

'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, yolu Üsküdar istikameti Elmalıkent sapağında meydana geldi. Kemal Tapan'ın yönetimindeki 34 ZH 8063 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikserinde ve bariyerlerde hasar meydana geldi.

Sürücü Kemal Tapan "Yer kaygandı herhalde, viraja girerken devrildi. Herhangi bir yaralanma olmadı1 dedi.



Ümraniye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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