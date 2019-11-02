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Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAÜmraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.

02.11.2019 18:23
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Ümraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, apartmana oturanlar tahliye edildi.
Ümraniye, Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor

Güncel

Kaynak: DHA


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