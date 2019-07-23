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ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜmraniye'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

23.07.2019 17:39 ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Ümraniye'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada yaşayan insanlar mahalle sakinlerinin uyarısıyla tahliye edildi.
Yangın, Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri binada yaşayanları uyararak tahliye etti. Bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında çocukları tek başına evde olan bir kadın, "Yangın nasıl çıktı hiç bilmiyoruz. Çocuklar evdeydi. Haber vermişler yangın çıktı diye. O sırada ben de işe gidiyordum, geri döndüm. Yeni geldim, hiçbir şeyden haberim yok. Yaralı yok. Evlerde de hiçbir şey yok. Sadece çatı yanmış."  Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Yanan çatı katı
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Bina sakini kadın ile röp
-Yangın sırasında binada olan çocuk ile röp
-Olay yerindeki mahalle sakinleri
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Alev alev yanan çatı katı(cep telefonu kamerası)
-Genel ve detay




İstanbul, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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