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Ümraniye'de binanın çatısında yangın

ÜMRANİYE'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

23.07.2019 17:41 Ümraniye'de binanın çatısında yangın
ÜMRANİYE'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada yaşayan insanlar mahalle sakinlerinin uyarısıyla tahliye edildi.
Yangın, Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri binada yaşayanları uyararak tahliye etti. Bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında çocukları tek başına evde olan bir kadın, "Yangın nasıl çıktı hiç bilmiyoruz. Çocuklar evdeydi. Haber vermişler yangın çıktı diye. O sırada ben de işe gidiyordum, geri döndüm. Yeni geldim, hiçbir şeyden haberim yok. Yaralı yok. Evlerde de hiçbir şey yok. Sadece çatı yanmış."  Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.


- İstanbul

Huzur Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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