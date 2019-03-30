Ümraniye
'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
İSTANBUL - Ümraniyede bir sitenin bahçesinde darp edilerek öldürülmüş bir kişinin cesedi vatandaşlar tarafından bulundu. 33 yaşındaki Süleyman Çakman'ın cesedi Adli Top Morgu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Ümraniye Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin yaptığı incelemede cesedin 33 yaşındaki Süleyman Çakman'a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde kurşun izi ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ümraniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA