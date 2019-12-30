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Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi.

30.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:00 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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