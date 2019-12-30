Haberler » Güncel » Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi.

30.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:10 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
(Mustafa Biçer/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   İspanya'da kilisede patlama en az 14 yaralı - Haber
18:04   İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Haber
18:00   Helal Akreditasyon Kurumu tarafından TSE'ye Helal Akreditasyon Sertifikası - Haber
18:00   Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları - Haber
17:57   Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:11:47