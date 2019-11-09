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Ümraniye'de camiden hırsızlık iddiası

Ümraniye'de camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

09.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:00Ümraniye'de camiden hırsızlık iddiası

'de camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelilerin 18 yaşından küçük M.B. ve C.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA

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