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ÜMRANİYE'DE ÇATISI YANAN BİNADA 3 SAAT SONRA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAÜmraniye'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı.

23.07.2019 20:38
ÜMRANİYE'DE ÇATISI YANAN BİNADA 3 SAAT SONRA TEKRAR YANGIN ÇIKTI
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA
Ümraniye'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Binanın 3'üncü katında alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparak bölgeden ayrıldı. Ancak saat 19.30 sıralarında aynı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangının çıktığı evin sahibi Ayşe Ak, itfaiye ekiplerinin yangının söndürdükten sonra ayrıldığını, daha sonra tekrar yangın çıktığını, 40 yıllık emeklerinin gittiğini söyledi. Bir mahalleli ise, itfaiye ekiplerinin yangını söndürerek soğutma çalışması yaptıklarını, ancak iç taraftaki montalamadan kaynaklı olduğunu tahmin ettikleri yeniden yangın çıktığını bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor. ÜMRANİYE'DE ÇATISI YANAN BİNADA 3 SAAT SONRA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

İstanbul, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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