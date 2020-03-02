Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü

Ümraniye
'de demir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki atölyede, 45 yaşındaki Celal D.'nin kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Atölyeden gelen patlama sesi üzerine çevredekiler polis ve 112 sağlık ekiplerine haber
verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Celal D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de iş yerinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.