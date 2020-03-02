Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye 'deişyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

KAZAN PATLADI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI : VARİL PATLADI

Olay hakkında bilgi veren bir görgü tanığı, "Atölyede varil patladı. Demir doğrama atölyesi. 1 kişi yatıyordu içeride, yerde" dedi.