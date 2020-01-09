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ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

09.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:33ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiye ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-İşyerinden yükselen duman

-Dışarı çıkan çalışanlardan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-İçerdeki malzemelerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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