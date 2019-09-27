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Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı.

27.09.2019 18:06Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı
Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı. 5 bin 2 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde bir şahıs trafikte drift terörü estirmiş, ardından olay basına yansımıştı. Polis ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Adının Taygun Ali A. (28) olduğu tespit edilen şahıs, İnkılap Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 5 bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Hakkında 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılan şahıs daha sonra serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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