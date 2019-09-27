Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandıİSTANBUL - Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı.

27.09.2019 18:49
Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı
İSTANBUL - Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı. 5 bin 2 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde bir şahıs trafikte drift terörü estirmiş, ardından olay basına yansımıştı. Polis ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Adının Taygun Ali A. olduğu tespit edilen şahıs, İnkılap Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 5 bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Hakkında 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.
Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:54 İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
22:30 Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü
22:28 Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne...
22:25 Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
22:15 8 parçaya bölünen emlakçının katil zanlısından kan donduran ifade: "Murat bana cesedi yok etmemiz...
22:07 Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
22:04 PTT'deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı