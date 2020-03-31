Ümraniye'de elektrik kontağından alev alan araç hurdaya döndü

Ertan KILIÇ/İstanbul DHA

Ümraniye 'de elektrik kontağından çıkan arıza nedeniyle park halinde bırakılan otomobil gece saatlerinde bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay saat 01: 00 sıralarında Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sahibi tarafından elektrik arızası nedeniyle sokağa park edilen 16 HBS 81 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangına ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ancak otomobil bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen otomobilden geriye demir yığını kaldı.

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞANLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yangını fark eden görgü tanığı yaşananları anlattı. Otomobilin bir anda yanmaya başladığını söyleyen görgü tanığı, "Biz burada arkadaşlarla birlikteydik bir on kişi kadar falan. Arkamızı bir döndük zaten araba alev almış. Söndürmeye çalıştık. Arkadaşlar söndürmeye çalıştı. En son elimde kola vardı onu dökmeye başladım. Sonra geri çekildik. İtfaiye geldi sonra. Söndürdü, polis ekipleri geldi. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA