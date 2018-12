Ümraniye'de Engelleri Birlikte Aşıyoruz

Ümraniye Belediyesi, 15 yıldır engelli vatandaşlarımızın hayatın birçok alanında karşılaşabilecekleri sorunları aşmalarına yardımcı olurken bir yandan da üretip toplumsal alanda aktif yer bulmalarını ve kültürel faaliyetlerle zamanlarını istedikleri gibi değerlendirmelerini sağlıyor.

Bu kapsamda 2011 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Ümraniye Belediyesi Engelli Kültür ve Eğitim Merkezi ile engelli vatandaşlar için; Giyim, Resim, Koro ve Tiyatro gibi birçok farklı alanda istedikleri branştan eğitim alabiliyor. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinden oluşan repertuarları ile haftanın bir günü engelliler merkezinde rehabilite amaçlı eğitim alan Engelliler Merkezi Korosu, bir yandan mini konserler verirken diğer yandan da belediyenin çeşitli programlarında sahne alıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Engelsiz Yaşam Fuarı'na katılarak, engellilerin her zaman yanında olan Başkan Hasan Can, Ümraniye Engelliler Korosu ile bir araya gelerek türküler söylemişti. Ayrıca kendi ürünlerini üretip satmak isteyenler aldıkları eğitimin ardından Hanımeli Çarşısı'nda satış da yapabiliyor. Bunun yanı sıra; Ümraniye Belediyesi Engelli Kültür ve Eğitim Merkezi bireysel ve aile terapileri ile psikolojik destek de veriyor.

Ümraniye Belediyesinin Engelli vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirerek hayata dört elle sarılmalarına katkı sağlayan hizmetlerinden bazıları ise şöyle:

4 Adet Engelli Asansörü Hizmette!

Ümraniye Belediyesi, başlattığı bir uygulama ile engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir adım attı.'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' sloganı ile yola çıkan belediye, ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlar için tasarlanmış 4 adet 'Engelli Aracı' aldı. Aynı zamanda asansörlü olan ve her biri 4 hasta, 6 refakatçi taşıyabilen bu araçlar, son model teknolojiler ile donatılmış araçlardır. Belediyeye başvuran engelli vatandaşlar evlerinden alınarak, diledikleri yere bırakılıyorlar. Daha sonra, işleri biten vatandaşlar evlerine geri götürülüyor.

Engelli Vatandaşların Kültür Merkezi Var!

Ümraniye Belediyesi, anlamlı bir hizmete imza atarak, Ümraniyelilere kültür ve sanat etkinlikleri alanında hizmet veren Gülden Soyak Kültür Merkezi'ni, engelli vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla 'Engelliler Kültür Merkezi'ne dönüştürdü. Engelli vatandaşlar burada bağlama, ahşap boyama, resim ve takı-tasarım, bilgisayar kurslarına kayıt olup eğitim alabiliyor. TRT Sanatçısı Ahmet Turan Şan'ın verdiği kurslara devam eden engelliler, oluşturdukları koro ile büyük beğeni topluyor.

Proje ve Hizmetlerde Engelliler Unutulmuyor

Engelli hizmetleriyle örnek bir belediyecilik profili oluşturan Ümraniye Belediyesi, hayata geçirdiği hizmet ve projelerinde engelli vatandaşları da unutmuyor. Belediye, yapımını tamamlayarak hizmete sunduğu park, yol ve diğer üst yapı çalışmaları ile kültür merkezleri vb. yapılarda engellilerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla tüm ayrıntıları özenle planlıyor. Yapıların giriş-çıkışları ile diğer ayrıntılarını engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlayan Ümraniye Belediyesi, engelli vatandaşların günlük hayatta sorun yaşamamaları noktasında hassasiyet gösteriyor.

Engelli Hizmetlerimiz Aynı Heyecanla Devam Edecek

Öte yandan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Belediyesi'nin engelli bireylerin kamu hizmetlerine ve sosyal hayata erişimi konusunda çalışmalarını heyecanla sürdürdüğünü söyledi. Bu çalışmalarda engelli, hasta, yaşlı, çocuk, hamile, geçici sakat vb herkesin şehir yaşamına katılımı, kamusal hizmetlerden yararlanabilmesi ve diğer insanlarla aynı ortamlarda benzer aktiviteleri paylaşmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Hasan Can, zamanla bu duyarlılık, ilçemizde erişilebilirliğin sağlanması noktasında sistematik bir çalışmaya dönüştü' dedi. Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 'Buradan da anlaşılacağı üzere Ümraniye'de erişilebilirlik çalışmalarını çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Kentimizin fiziki düzenlemelerinin yanında eğitim, sosyal ve kültürel alanda da iyileştirmeler yaparken, herkesin hayata aktif katılımını desteklemiş oluyoruz. Bu anlamdaki örnek uygulamalarımız yapılmaya devam edecek.