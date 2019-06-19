19.06.2019 10:51
Haberler» Güncel» Haber

ÜMRANİYE'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZANIN OTOBÜS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Ümraniye'de özel halk otobüsünün önündeki çok sayıda araca çarptığı zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ümraniye'de özel halk otobüsünün önündeki çok sayıda araca çarptığı zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içindeki kameraların kaydettiği görüntülerde; vatandaşların önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
Alemdağ Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen özel halk otobüsü kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün, bir minibüs ve 4 otomobile çaptığı kaza aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntülerinde otobüsün aniden hızlandığı ve caddedeki araçlara çarpa çarpa ilerlediği görülüyor. Çok sayıda yayanın da otobüsün önünden son anda kaçtığı kazada büyük tehlike atlatan vatandaşların ve yolcuların yardımına çevredekiler koşuyor. Otobüs şoförünün ise manevra yaparak araç ve yayalara çarpmamaya çalıştığı görülüyor. Hızla ilerleyen otobüs son olarak bir otomobile daha çarparak duruyor.ÜMRANİYE'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZANIN OTOBÜS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Kaynak: DHA
Ümraniye, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:55 Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı
11:55 İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi
11:54 İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: 23 Haziran'da da aynı performansı sergileyeceğiz
11:53 EMİNE ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İLE BİRARAYA GELDİ
11:53 (Özel) Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı
11:53 İBB İSMEK'ten büyük atılım
11:53 Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu