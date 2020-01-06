Haberler » Güncel » Ümraniye'de gecekonduyu su bastı - Haber

Ümraniye'de gecekonduyu su bastı

ÜMRANİYE'de tek katlı gecekondu ve bahçesini sağanak yağmur sonrası su bastı.

06.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:28 Ümraniye'de gecekonduyu su bastı
ÜMRANİYE'de tek katlı gecekondu ve bahçesini sağanak yağmur sonrası su bastı. ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışırken, evde yaşayan iki kadın evden çıkmak istemedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur sonrası, sokakta bulunan tek katlı gecekondu ve bahçesi sular altında kaldı. Vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerine verdi. Ekiplerin ve vatandaşların uyarılarına rağmen evde yaşayanlar dışarı çıkmadı. İtfaiye ve belediye ekipleri, bahçedeki sularlı vidanjör yardımıyla tahliye çalışmalarına başladı.

Ev sahibi Ramazan Yılmaz, "İlk defa böyle bir şey oldu. Daha önce böyle bir durum yaşanmamıştı. Su kanallarında bir sıkıntı var herhalde. Evde kiracı iki kadın var ama çıkmadı. Çıkacaklar ama kanal pis su olduğu için çıkmıyorlar. İSKİ'yi bekliyorlar. Suyu tahliye ettikten sonra çıkacaklar" diye konuştu.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03   ''Bir daha yak hayatımın dönüm noktası oldu'' - Haber
17:03   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı-2 - Haber
17:03   Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2) - Haber
16:58   Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haber
16:58   Odunpazarı'nda 'Lületaşı Altın Ellerde' atölye çalışması yapıldı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:13:06