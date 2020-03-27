Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

27.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:13
Ümraniye 'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
İSTANBUL - Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Olay saat 15.00 sıralarında Ümraniye Esen Kent Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Elektrik aksamından çıkan yangın bir anda iş yerinin konteyner kısmını sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın geri dönüşüm kısmında bulunan çöplere sıçramadan kontrol altına alındı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik ekiplerinin çalışmaları sonucu olası bir faciayı önlemek için elektrikler kesildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:18: Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak - Haberler 20:16: Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi - Haberler 20:13: Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü - Haberler 20:12: Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımıza ilettim" deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var 20:11: Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. - Haberler 20:09: Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler