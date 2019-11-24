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Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ümraniye'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

24.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:04Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yakınına ait kimlik bilgilerini kullanan bir kişinin Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otoparkta olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden bekçiler, kendisini Özkan ismiyle tanıtan Taner K'yi (30) gözaltına aldı.
Taner K. hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira para cezası olduğu belirlendi.
Ayrıca hükümlünün, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan arandığı, hırsızlık, mala zarar verme ve silahla nitelikli yağma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
Taner K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA

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