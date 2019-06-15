15.06.2019 16:22
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Ümraniye'de halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada

Ümraniye

Ümraniye'de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Ümraniye'de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 6 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önünde bulunan minibüs ve otomobillere art arda çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün çarptığı otomobiller ileri savrularak önlerinde duran araçlara çarpıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa

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