21.06.2019 12:57
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ÜMRANİYE'DE HIRSIZLARI TEDİRGİN DAVRANIŞLARI ELE VERDİ

ÜMRANİYE

Ümraniye'de bekçiler, şüphelendikleri 1'i çocuk 2 kişiyi durdurdu.

Ümraniye 'de bekçiler, şüphelendikleri 1'i çocuk 2 kişiyi durdurdu. Tedirgin davranışlarda bulunan şüphelilerin metro şantiyesine 5 adet telefon ve içerisinde kartların bulunduğu bir cüzdanı sakladıkları ortaya çıktı. Öte yandan aynı gece bir evde yaşanan hırsızlığın failleri oldukları da tespit edilen şüpheliler çıkarıldıklara mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Kerem Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük olan Y.A.'nın tedirgin davranışları üzerine bekçiler, bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede arama yaptı. Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Çalışmaların devamında şüphelilerin yakalandıkları yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta içerisinde kimlik ve  kartların da olduğu bir kadın çantası bulundu. Şüphelilerin aynı gece Yamanevler Mahallesi'nde de bir evde hırsızlık yaptıkları da tespit edildi. Evden çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Kerem Ş'nin emniyetten çıkarılması


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ümraniye , Güncel

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