21.06.2019 13:07
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Ümraniye'de hırsızları tedirgin davranışları ele verdi

Ümraniye

ÜMRANIYE'de mahalle bekçileri, şüphelendikleri 1'i çocuk 2 kişiyi durdurdu.

ÜMRANIYE'de mahalle bekçileri, şüphelendikleri 1'i çocuk 2 kişiyi durdurdu. Tedirgin davranışlarda bulunan şüphelilerin metro şantiyesine 5 adet telefon ve içerisinde kartların bulunduğu bir cüzdanı sakladıkları ortaya çıktı. Öte yandan aynı gece bir evde yaşanan hırsızlığın failleri oldukları da tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Kerem Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük olan Y.A.'nın tedirgin davranışları üzerine bekçiler, bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede arama yaptı. Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Çalışmaların devamında şüphelilerin yakalandıkları yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta içerisinde kimlik ve  kartların da olduğu bir kadın çantası bulundu. Şüphelilerin aynı gece Yamanevler Mahallesi'nde de bir evde hırsızlık yaptıkları da tespit edildi. Evden çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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