Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Ümraniye'de hurda toplamak için sanayi sitesine giden 63 yaşındaki Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarptı. Kazada el arabasıyla duvar arasına sıkışan İsyıl hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yıldır Ümraniye'de hurdacılık yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki Şerif İsyıl, hurda toplamak için sanayi sitesine gitti. Hurda topladığı el arabasıyla yolda ilerlerken, arkadan gelen kapalı kasa kamyonet Şerif İsyıl'ın el arabasına çarptı. İsyıl çarpmanın etkisiyle el arabasıyla duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şerif İsyıl'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İsyıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Şerif İsyıl'ın dün Sultanbeyli'de toprağa verildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan İsyıl'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde el arabasıyla sanayi sitesi içinde ilerleyen Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarpıyor. Çapmanın etkisiyle el arabası ile duvar arasına sıkışan İsyıl yere düşüyor. Kamyon sürücüsü ve kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şerif İsyıl'ın el arabasıyla yolda ilerlemesi

-Kamyonun çarpma anı

-Çevredekilerin yardıma koşması

(CEP TELEFONU)

-Şerif İsyıl'ın yaralı olarak yerde yatması

-Sağlık ekipleri

-Çevredekiler





