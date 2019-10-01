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Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada

İstanbul Ümraniye'de 30 yıldır hurdacılık yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki Şerif İsyıl, hurda topladığı el arabasıyla yolda ilerlerken arkadan gelen kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

01.10.2019 09:33

Ümraniye'de hurda toplamak için sanayi sitesine giden 63 yaşındaki Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarptı. Kazada el arabasıyla duvar arasına sıkışan İsyıl hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

30 YILDIR HURDACILIK YAPIYORDU

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yıldır Ümraniye'de hurdacılık yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki Şerif İsyıl, hurda toplamak için sanayi sitesine gitti. Hurda topladığı el arabasıyla yolda ilerlerken, arkadan gelen kapalı kasa kamyonet, Şerif İsyıl'ın el arabasına çarptı.

ARABAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI

İsyıl çarpmanın etkisiyle el arabasıyla duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şerif İsyıl'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İsyıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Şerif İsyıl'ın cenazesi dün Sultanbeyli'de toprağa verildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan İsyıl'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde el arabasıyla sanayi sitesi içinde ilerleyen Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarpıyor. Çapmanın etkisiyle el arabası ile duvar arasına sıkışan İsyıl yere düşüyor. Kamyon sürücüsü ve kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor.

Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada

Ümraniye, Saray, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(20)
ADINI YAZ Y:Dikkat edilmesi gereken yollar. her an yaya geçebilir. . ALLAH rahmet eylesin. . .
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ADINI YAZ Y:Çok üzüldüm. . . geçimini bu yaşda hurdacılık yapan amca böylesi bir ölümü hak etmemişti. .
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FENEVLİ:MUEBBET VERIN ADAMA KOCA YOLA SIGAMAMIS
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6.FİLO:İnşallah Allah şehit olarak kabul eder. Meslek şehidi olmuş bir abimiz. Mekanı cennet olsun.
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ADALET:cinayetten müebbet yemesi lazım
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DERYA:Kamyonu süren kör galiba o yolda o adamcağızı sıkıştıracak kadar koca tır geçer o yoldan bee
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BECO:kader işte kimin nerde nasıl öleceği rabbimden başkası bilemez. ekmek parası peşindeyken öldü, rabbim günahlarını affetsin.
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ECEL:Allah rahmet eylesin. ailesine sabırlar versin zor bir durum ekmek parası peşinde gariban bir vatandaş
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HMM BAK HELE:altına kamyon tır alan kendini yolun efendisi sanıyor sanki yolda başkası olamaz ondan başka ADAM BAKMIYOR BİLE KİMSE VAR MI DİYE BAKSANA VİDEOYA. EN BAŞTA ADAM AKILLI EĞİTİM
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YARCAN:şimdi bu kazamı?ölene ne olacak, kaza kurbanımı?yazık Allah rahmet eylesin.
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