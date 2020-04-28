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ÜMRANİYE'DE HURDALIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan bir alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

28.04.2020 04:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:50
Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan bir alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hurdalıkta çalışanlar panikle kendilerini dışarı atarken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Esenkent Mahallesi Azade Sokak'ta saat 03.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre, hurdalık olarak kullanılan alandaki ambalajlardan bir anda duman yükselmeye başladı. Duman kısa sürede yerini aleve bıraktı. Hurdalık alanda yaşayanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çalışanların kendilerini panikle dışarı attıkları öğrenildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alırken dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Hurdalıkta çalışanların bazılarının ekiplerin çalışmalarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. ÜMRANİYE’DE HURDALIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Haber
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