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Ümraniye'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, önündeki minibüsü sollamak isterken karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı.

09.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:20Ümraniye'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, önündeki minibüsü sollamak isterken karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Baklacı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İrfan B. idaresindeki 34 BSU 549 plakalı araç seyir halindeyken öndeki minibüsü sollarken, karşı şeritten gelen Sadık Y. idaresindeki 34 PF 4911 plakalı araçla kafa kafaya çarpışarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Trafikteki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı. ekipleri olay yerinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kazaya karışan Sadık Y.'nin amcası olduğunu ifade eden Musa Y., "Kazanın nasıl olduğunu biz görmedik. Mevcut araç amcamın kullandığı araçtır. Söylenenlere göre amcanın aracının önünde minibüs vardı karşıdan gelen şeride geçince minibüs kaçınca kafaya kafaya amcamın aracına giriyor. Olay bundan ibaret ölü yok yaralılar var, hastaneye kaldırıldılar durumları iyi bilinçleri açık inşallah başka bir şey çıkmaz" diye konuştu
(İHA)

İstanbul, Ümraniye, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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