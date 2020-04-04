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Ümraniye'de kaçak üretilen maskelere el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 6 koli tıbbi maskeye el konuldu.

04.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:38
Ümraniye'de kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 6 koli tıbbi maskeye el konuldu.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.
İş yerindeki 6 koli tıbbi maske ile dikiş makineleri ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el konuldu.
Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim nedeniyle idari işlem yapılırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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