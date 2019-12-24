Haberler » 3. Sayfa » Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak - Haberler

Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak

Ümraniye'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı.

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:41 Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak
'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir kadının, yanında telefonla konuşan erkek tarafından önce saçı çekildi ardından art arda tokatlarına maruz kaldı. Olaya tanık olan bir vatandaş da şahsı yumrukladı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Sokak ortasında kadını döven adamın vatandaştan yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına tokatlar atıyor br vatandaş da kadını döven adama dayak atıyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:16   Yeniden Refah Partisinden asgari ücret açıklaması Açıklaması - Haberler
15:09   Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu - Haberler
15:08   Karaman'da şiddetli rüzgar köy camisinin minaresini yıktı - Haberler
15:07   İzmir'de 136 kişiye tombala baskını - Haberler
15:06   Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Haberler
15:00   Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu - Haberler
14:50   Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı - Haberler
14:14   Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi - Haberler
13:57   Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! - Haberler
13:48   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü - Haberler
24.12.2019 15:16:46