ÜMRANİYE'DE KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNDE YANGIN

ÜMRANİYE Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık toplama merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

26.06.2020 04:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:09
ÜMRANİYE Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık toplama merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Saat 01.30 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. Katı atıkların ayrıştırıldığı bantta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların çabalarının yetersiz kalması üzerine itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sırasında, katı atık yığınları içten içe yanması üzerine iş makinası ile dağıtıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu, yangın kontrol altına alındı. Kısa süreli olan yağmur ise yangının büyümesine engel oldu. Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni incelemeler sonrası netleşecek. ÜMRANİYE’DE KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNDE YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Haber

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