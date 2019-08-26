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Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi

Ümraniye'de aile katliamı yapan genç ile öldürdüğü annesi ve kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.

26.08.2019 18:50 Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi
Ümraniye'de aile katliamı yapan genç ile öldürdüğü annesi ve kardeşinin cenazeleri toprağa verildi. Ümraniye'de geçtiğimiz gece yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesi İncilay H. ve kardeşi Haluk H.'yi silahla vurarak öldürdü, babası İlyas Hüseyin H.'yi ise ağır yaraladı. Küçük kardeşi Doğukan Yunus H. evden kaçarak canını kurtarırken Emre H. balkondan atlayarak intihar etti. Ağır yaralı babanın hastanede tedavisine devam ediliyor. Hayatını kaybeden aile üyeleri İncilay H., Haluk H. ve Emre H. için bugün Ümraniye'deki Medine Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Aile üyelerinin cenazeleri, kılınan namazın ardından defnedildi.
(Zeki İpek - Caner Evyapan/İHA)

Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA

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