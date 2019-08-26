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Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşinin cenazesi toprağa verildi

Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşinin cenazesi toprağa verildi İSTANBUL - Ümraniye'de aile katliamı yapan Emre H.ve öldürdüğü annesi İncilay H. ile kardeşi Haluk H. bugün toprağa verildi.

26.08.2019 18:52
Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşinin cenazesi toprağa verildi
Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşinin cenazesi toprağa verildi İSTANBUL - Ümraniye'de aile katliamı yapan Emre H.ve öldürdüğü annesi İncilay H. ile kardeşi Haluk H. bugün toprağa verildi.
Ümraniye'de geçtiğimiz gece yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesi İncilay H. ve kardeşi Haluk H.'yi silahla vurarak öldürdü, babası İlyas Hüseyin H.'yi ise ağır yaraladı. Küçük kardeşi Doğukan Yunus H. evden kaçarak canını kurtarırken Emre H. balkondan aşağı atlayarak intihar etti. Ağır yaralı babanın hastanede tedavisine devam ediliyor.
Hayatını kaybeden aile üyeleri İncilay H., Haluk H. ve Emre H. için bugün Ümraniye'deki Medine Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Aile üyelerinin cenazeleri, kılınan namazın ardından defnedileceği mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına kondu.
Ümraniye'de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşinin cenazesi toprağa verildi

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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