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Ümraniye'de katliamın ardından kendini balkondan atma anı kamerada

Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜmraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti.

26.08.2019 00:38 Ümraniye'de katliamın ardından kendini balkondan atma anı kamerada

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti.
Olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüleri
-Evin içinden gelen sesler
-Katliamı yapan kişinin kendisini balkondan atması




İstanbul, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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