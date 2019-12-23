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Ümraniye'de kaza güvenlik kamerasında

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

23.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:32 Ümraniye'de kaza güvenlik kamerasında
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.30'da Armağanevler Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi.  Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil büyük hasar gördü. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Fatih Sarıbaşak, "Burada yine kazalar olmuştu. Aracın hızı yüksekti, kontrolünü kaybederek orta refüje ardından elektrik direğine ve ağaca çarptı" dedi.


- İstanbul

Ümraniye, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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