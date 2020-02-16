ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Ümraniye 'de dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre dörtyol kesişiminde yola kontrolsüz giren otomobil hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde takla atan aracın kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Görgü tanıkları "Otomobil kontrolsüz olarak yola girince yandan çarptı. Çarpınca araç taklalar attıktan sonra durabildi" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dörtyol kesişiminde kontrolsüz yola giren otomobil hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla atıyor. Kazayı görenler takla atan araçtaki kişiye yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü

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Dörtyol kesişiminde görüntü

-Yola giren otomobilin görüntüsü

-Hafif ticari araca çarpması

-Aracın taklalar atması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanıkları ile röp