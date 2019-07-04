04.07.2019 10:07
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Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü!

Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü!

İstanbul, Ümraniye'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yana olan binalarından birbirlerine ateş eden komşular, sokağı savaş alanına çevirdi.

İstanbul Ümraniye'dearalarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi'ne gönderildi.

Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
Altınşehir, Polis, kavga, 3. Sayfa

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