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ÜMRANİYE'DE KORKUNÇ KAZA? PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Ümraniye'de sokağın girişi iş makinesiyle kapalı olduğu için geri geri sokaktan çıkmaya çalışan sürücü alışverişten dönen kadına çarptı.

30.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:21
Ümraniye'de sokağın girişi iş makinesiyle kapalı olduğu için geri geri sokaktan çıkmaya çalışan sürücü alışverişten dönen kadına çarptı. Otomobilin altında kalarak ezilen kadını, çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak kurtardı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 34 CJJ 992 plakalı aracın sürücüsü M.A sokağın girişi inşaatta beton dökümü nedeniyle kapanınca geri geri sokaktan çıkmak istedi.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
Sokaktan geri geri çıkma çalışan sürücü pazardan alışveriş yaparak evine doğru giden Nevhabar Ertuğrul isimli kadına çarptı. Hareket halindeki otomobil yerdeki kadını altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Kadının yardım çığlığına duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili havaya kaldırarak altındaki yaralı kadını çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan otomobil şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
GERİYE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MALZEMELER KALDI
Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, geriye otomobilin altında alışverişten aldığı sebze ve meyveler kaldı. Görgü tanıkları 'Sürücü geri geri geliyordu. Kadını fark etmedi çarptı. Panikle üstünden geçti ezildi kadın. Hemen otomobili kaldırarak kadını altından çıkardık diye konuştu.
Sürücü M.A polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi verdi. Emniyete götürülen sürücü Kadını fark etmedim. diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. ÜMRANİYE’DE KORKUNÇ KAZA? PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye, Güncel, Haber

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